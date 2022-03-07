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Cem Küçük ile savunma analisti Hakan Kılıç arasındaki kalaşnikof diyaloğu gündem oldu

07 Mart 2022 09:23

HaberTürk'te, Ukraya'daki savaşı değerlendirirken konuklar Cem Küçük ile savunma analisti Hakan Kılıç arasındaki kalaşnikof(AK-47 ) diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Savunma analisti Hakan Kılıç bir olayı yorumlarken, “Bin metre ilerideki mermiyi kalaşnikof ile vuramazsınız" derken gazeteci Cem Küçük ise araya girerek "Ama AK-47 vurur" dedi. İkisinin aynı silah olduğunu bilmeyen Cem Küçük'ün bu sözleri üzerine Kılıç, "AK-47 kalaşnikof zaten” diye yanıt verdi.

Küçük, yanıta rağmen savını savunmaya devam edince Kılıç sözlerini yineleyerek "Vuramaz" dedi. 

HaberTürkCem KüçükHakan KılıçAK-47Kalaşnikof

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