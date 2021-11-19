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Cem Küçük: İlaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak

"Faizi düşüreceğiz ama sonra döviz kendini bulur diyorlar. Ama buna dayanabilecek miyiz"

19 Kasım 2021 14:15

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'de ekonomi ve dolardaki artışa yönelik yaptığı yorumda "İlaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak" dedi. 

TGRT Haber'de Aslı Hünel ile birlikte sunduğu haber bülteninde ekonomiye dair konuşan Küçük, "Faizi düşüreceğiz ama sonra döviz kendini bulur diyorlar. Ama buna dayanabilecek miyiz. Gariban ne yapacak o önemli" dedi. 

Asgari ücretin en az 4 bin 4 bin 500 lira olması gerektiğini söyleyen Küçük, "O olursa bir şeylerde rahatlama olur" ifadelerini kullandı. 

Cem KüçükTGRT HaberAslı Hünel

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