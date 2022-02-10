T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cem Küçük: Bu zamlar iyi değil, insanları canını bezdirecek duruma geldi

"Bu elektrik faturalarına ve zamlara bir yerde dur denmesi gerekiyor"

10 Şubat 2022 14:03

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük "Bu zamlar iyi değil, insanları canını bezdirecek duruma geldi" dedi. 

TGRT Haber'de 'Günaydın Türkiye' isimli haber programını sunan Küçük, "Maalesef benzine yine zam geldi" diyerek gelen akaryakıt zammına ilişkin haberi sundu ve haberin ekrana gelmesinin ardından şunları söyledi;

"Bu zamlar iyi değil maalesef artmaya devam ediyor. Elektrik faturaları, benzin faturaları, doğalgaz faturaları İnsanları canını bezdirecek duruma geldi. Bu elektrik faturalarına ve zamlara bir yerde dur denmesi gerekiyor. Yüzde 30-40-50 zam alsa bile bir vatandaş, çalışanlar bu zamlar da insanı çok olumsuz etkiliyor. Özellikle bu elektrikte yapılacak düzenlemelerin de şart olduğunu birkez daha vurgulamış olalım."

 

cem küçükzamelektrikfatura

Diğer Videolar

Rus polisi balkona asılan Ukrayna bayrağını indirmek için seferber oldu

Domates üreticisi: Müşteriye 20 lira derken çekiniyoruz

Minibüs şoförü kavga edip araç kovaladı, “Yavaş” diyen yolcuları küfür ederek kovdu

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Benim için şarkı yazdırıyorsun, bana mı yürüyorsun?

RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu'ndan 'Kaşıkçı davası' yorumu: Davanın Türkiye'de gidebildiği yere kadar gitmesini çok kıymetli bir fırsat olarak görüyorduk

Cemal Enginyurt: Erdoğan, "Bilal dünyayı gezebiliyorsa demek ki bu ülkenin gençleri de her yere gidebilir" diyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24