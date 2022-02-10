Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük "Bu zamlar iyi değil, insanları canını bezdirecek duruma geldi" dedi.

TGRT Haber'de 'Günaydın Türkiye' isimli haber programını sunan Küçük, "Maalesef benzine yine zam geldi" diyerek gelen akaryakıt zammına ilişkin haberi sundu ve haberin ekrana gelmesinin ardından şunları söyledi;

"Bu zamlar iyi değil maalesef artmaya devam ediyor. Elektrik faturaları, benzin faturaları, doğalgaz faturaları İnsanları canını bezdirecek duruma geldi. Bu elektrik faturalarına ve zamlara bir yerde dur denmesi gerekiyor. Yüzde 30-40-50 zam alsa bile bir vatandaş, çalışanlar bu zamlar da insanı çok olumsuz etkiliyor. Özellikle bu elektrikte yapılacak düzenlemelerin de şart olduğunu birkez daha vurgulamış olalım."