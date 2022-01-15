Cem Küçük: Avrupa'da 1 ekmek 2 euro; biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, katıldığı bir televizyon programında Avrupa ile Türkiye'deki ekmek, doğalgaz, elektrik fiyatlarını kıyasladı. Cem Küçük, yaptığı kıyaslamada "Avrupa'da 1 ekmek ortalama 2 Euro. Biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de? Dünyanın hangi ülkesi doğalgaz, elektriğin yüzde 74'ünü karşılıyor. Bizde doğalgaz, elektrik... ama Avrupa'ya göre ucuz ” dedi.

Habertürk'de yayınlanan Hülya Hökenek'in sunuculuğunu yaptığı "Enine Boyuna" programına konuk olan Cem Küçük, ekonomide yaşanan krizle ilgili değerlendirme yaptı. Küçük, programda yaptığı değerlendirmede Avrupa ülkelerinin ekonomisiyle Türkiye'yi kıyasladı.

Almanya'da da ekonomik sıkıntıların olduğunu öne süren Küçük, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Avrupa'da 1 ekmek ortalama 2 Euro. Biz 30 liraya ekmek mi satıyoruz Türkiye'de? Ben yazın ordaydım. Git gör insanların sıkıntısını, durumunu. Evsiz sayısına bir bak. Tabi ki büyük ekonomi. Tabi ki devasa, parası değerli, alım gücü kuvvetli ama... Dünyanın hangi ülkesi doğalgaz, elektriğin yüzde 74'ünü karşılıyor. Bizde doğalgaz, elektrik... ama Avrupa'ya göre ucuz."

Türkiye'yi Avrupa'yla kıyaslayan Cem Küçük'e Ersan Şen: Hayatı yalan



Öte yandan programda Esan Şen ile AKP yandaşı Cem Küçük, ekonomideki yaşanan derin kriz nedeniyle tartıştı. Ersan Şen, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yüksek artışlar üzerinden Cem Küçük'ü "Sana göre Amerika'da insanlar donla dolaşıyor. İngiltere'dekiler aç, Türkiye'ye kaçıyor. Sen sırça köşkünden in! Bu topraklara gel" sözleriyle eleştirdi.

Ersan Şen sözlerinin devamında Cem Küçük'e şu sözlerle tepki gösterdi:

"'Bariz yalan' diyor ya kendisi baştan aşağı yalan, hayatı yalan. Ekonomiden savunacağım diye her toplantıda ne yapıyor 'Efendim orada böyleydi şurada şöyleydi' kardeşim sen bu ülkenin topraklarına gelsene. Bu ülkenin insanının yaşadıklarına baksana. Hiç sokak senin dediğin gibi değil."