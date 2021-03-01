Cem Adrian'ın kütüphane projesi için verdiği TikTok konserine yoğun ilgi

Cem Adrian, Köy Okulları Yardım Projesi Derneği’nin kütüphane açma projesine bağış kampanyası için Tiktok'ta konser verdi.

Bağışta bulunmak isteyen kullanıcılar, TikTok hesaplarındaki bakiyelerine para yükleyerek çeşitli meblağda paraları temsil eden hediye gönderim paylaşımlarıyla, kütüphane açma projesine destek oldu.

306.500 kişinin izlediği konserden bir kesiti Twitter'da paylaşan Cem Adrian, "Tüm gelirleri Köy Okulları Yardım Projesinin Köy okulları için Kütüphane kampanyasına aktarılan TikTok konserimize katılan 306.500 izleyicimize teşekkürler" dedi.