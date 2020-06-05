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Cem Adrian'dan köy çocukları için yardım kampanyasına online konserle destek

05 Haziran 2020 10:50

Bir sosyal sorumluluk projesi olan “Köy Okulları Yardım Projesi” kapsamında Ağrı’da ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ediliyor. Ünlü müzisyen Cem Adrian da evden verdiği konserle projeye destek oldu. 

Köy Okulları Yardım Projesi, ihtiyacı olan, dezavantajlı ve yetim çocuklara tablet, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve televizyon hediye ediyor. Projeye destek veren Cem Adrian, 4 Haziran Perşembe günü (Dün) saat 22:00'de “evden canlı” konser verdi. Proje yetkililerine @koyokullariyardimprojesi Instagram hesabından veya koyokullariyardimprojesi34@gmail.com e-posta adresinden ulaşılabiliyor. 

Proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının teknolojiden uzak kalmamaları, uzaktan eğitime katılımlarının sağlanması ve eğitimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor. Yetkililer, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimlere katılamayan başarılı köy çocukları ile hastalığı ve engellilik durumu sebebiyle evden çıkamayan çocuklara öncelik veriyor.

Adrian Instagram üzerinden yardım kampanyası için yaptığı konserle ilgili, "Dün gece sevgili @drmehtapaltinoz'un Instagram hesabından gerçekleştirdiğimiz evden canlı konserimizin 7.si çok güzel bir amaca hizmet etti ve köy okullarındaki çocuklarımıza destek olmamıza da vesile oldu..."  şeklinde yazdı. 

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