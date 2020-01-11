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Cem Adrian, Çukur dizisine konuk oluyor

11 Ocak 2020 12:30

Show TV’de yayınlanan ‘Çukur' dizisinin yeni bölümünde izleyicileri Cem Adrian sürprizi bekliyor. Diziye daha önce şarkılarıyla katkı sunan Cem Adrian, bu kez dizide konuk oyuncu olarak yer alıyor. Vartolu ile Saadet’in uzun süre sonra ilk defa buluşacakları dakikalara Adrian, şarkısıyla eşlik edecek.

‘Kalbim Çukurda'nın yanı sıra ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme', ‘Sen Gel Diyorsun' ve ‘Ela Gözlüm' gibi birçok şarkısıyla ‘Çukur'un geçmiş bölümlerinde yer alan Adrian, Vartolu ile Saadet'in uzun zaman sonra ilk defa buluştukları sahnede yer alacak. Çekimler sırasında keyifli anların yaşandığı sette Adrian, Erkan Kolçak Köstendil ve Boncuk Yılmaz ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

‘Çukur'un yeni bölümü 13 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

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