Celil Nalçakan, Seçil Gür ile ilişki yaşadığı iddialarına yanıt verdi

Oyuncu Celil Nalçakan'ın müzisyen Seçil Gür ile aşk yaşadığı iddia edildi. Nalçakan, hakkındaki haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Nalçakan" İnsanlar, bir kadın ve bir erkek arkadaş olabiliyor. Genelde de oluyor zaten. Dünyanın her yerinde oluyor, vallahi... Oluyor yani. Ayrıca da sevdalanmak dünyanın en güzel şeyi. İnsan sevdalansa niye saklasın böyle bir şeyi? diye düşünüyorum. Seçil hakikaten çok çok severim, çok kıymetli arkadaşımdır. Ayrıca sesine de hayranım kendisinin. bunun dışında bir durum da yok" dedi.

Müzisyen Seçil Gür, meslektaşı Serdar Ortaç'la Chloe Loughnan ile boşandıktan kısa bir süre sonra ilişki yaşamaya başlamıştı. Aylar önce ayrılan ancak ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, birkaç ay önce tekrar yollarını ayırmıştı.

Seçil Gür, Ortaç ile ayrılmalarının ardından "Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa" programında biten ilişkisi hakkında konuşmuştu. Gür, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İnanılmaz bir sevgi duydum. Annesi gibi üzerine titredim. Bana 'Anne' diye sesleniyordu, gülüyorduk. Serdar biraz bebektir. Belki bu benim hatamdı. Aç olduğunu biliyordum hemen karnını doyurmak için elimden geleni yapıyordum."

Tüm bunların ardından Seçil Gür ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gür'ün süredir ''Kardeşlerim'' adlı dizide rol alan oyuncu Celil Nalçakan'la ilişki yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin Cihangir'de birlikte taksiye binerken bile görülmesi iddiaları güçlendirmişti.