T24 LogoT24 Logo
Haberler

Celal Kılıçdaroğlu: Beni "Ev, araba, para vereceğiz" diyerek kandırdılar

02 Ekim 2017 13:16

Avukat Fidel Okan Celal Kılıçdaroğlu’nun bir itiraf görüntüsünü paylaşarak, bazı kişilerin Kılıçdaroğlu’na para teklif ettiğini açıkladı. Avukat Fidel Okan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu adına açılan Twitter hesabının Celal Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmadığının ortaya çıkmasının ardından, yeni bir video yayınladı. Avukat Fidel Okan’ın Twitter hesabından paylaştığı videoda Celal Kılıçdaroğlu, iki kişinin kendisini Didim Belediyesi’nin olduğu bir çorbacı dükkanına götürüp burada kendisine ev, araba ve para gibi şeyler vermeyi vaad ederek CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın iptal ettiği inşaat ruhsatını vermesi için aracı olmasını istediğini belirtti. Celal Kılıçdaroğlu, Ahmet Deniz Atabay’ın ruhsatı vermeyi reddettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu son olarak kendisine vaadlere bulunan kişiler hakkında da, “ Beni ev, araba, para vereceğiz diyerek kandırdılar sonra yan çizdiler” dedi.

ETİKETLER

Celal Kılıçdaroğlu: Beni &#34;Evarabapara vereceğiz&#34; diyerek kandırdılar

Diğer Videolar

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı!

6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'daki arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi

Bakan Dönmez: Her şeyi devletten beklemek doğru değil, vatandaşlarımız da tedbir almalı

6,6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da 6.6 büyüklüğünde deprem | Bir binada yangın çıktı

Elazığ'da meydana gelen deprem, Şanlıurfa'da canlı yayın yapan Edessa TV ekranlarına da yansıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24