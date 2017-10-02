Celal Kılıçdaroğlu: Beni "Ev, araba, para vereceğiz" diyerek kandırdılar

Avukat Fidel Okan Celal Kılıçdaroğlu’nun bir itiraf görüntüsünü paylaşarak, bazı kişilerin Kılıçdaroğlu’na para teklif ettiğini açıkladı. Avukat Fidel Okan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu adına açılan Twitter hesabının Celal Kılıçdaroğlu tarafından kullanılmadığının ortaya çıkmasının ardından, yeni bir video yayınladı. Avukat Fidel Okan’ın Twitter hesabından paylaştığı videoda Celal Kılıçdaroğlu, iki kişinin kendisini Didim Belediyesi’nin olduğu bir çorbacı dükkanına götürüp burada kendisine ev, araba ve para gibi şeyler vermeyi vaad ederek CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın iptal ettiği inşaat ruhsatını vermesi için aracı olmasını istediğini belirtti. Celal Kılıçdaroğlu, Ahmet Deniz Atabay’ın ruhsatı vermeyi reddettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu son olarak kendisine vaadlere bulunan kişiler hakkında da, “ Beni ev, araba, para vereceğiz diyerek kandırdılar sonra yan çizdiler” dedi.