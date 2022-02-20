Çekmeköy'de bir sürücü yolu kapatıp drift attı

Olay, dün Şile Otoyolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü, Şile Otoyolu yan yolu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift attı. Yolda bir süre drift atan otomobil vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolu kapatarak drift attığı anlar kameralara yansıyor.

Görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri otomobil sürücüsünün kimliğini tespit etti. B.O olduğu belirlenen sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü B.O'ya 9 bin 125 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Ayrıca trafiği yavaşlattığı tespit edilen otomobillere ayrı ayrı, 'Araçlarını başka araçların geçişini engelleyecek ve rahatsız edecek şekilde gereksiz yavaşlatmak' maddesinden 196 lira olmak üzere üç araca toplamda 588 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA