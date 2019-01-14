T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çekiciye öfkelenen adam aracını yola böyle indirdi

14 Ocak 2019 16:14

Rusya'da aracını çeken çekiciye öfkelenen sürücü, aracını çekici üzerinden rampa olmaksızın indirdi. Edinilen bilgiye göre olay, hafta sonu başkent Moskova'da yaşandı. Hatalı park nedeni ile çekicinin aracını alarak uzaklaştığını gören sürücü, taksiye binerek çekiciyi takip etti. Bir süre sonra çekiciyi yakalayan öfkeli araç sahibi, çekici sürücüsünden aracını indirmesini istedi. 'Olumsuz' yanıt alan sürücünün öfkesi iyice arttı. Aracının tekerlerine bağlı düzenekleri söken araç sahibi, aracına bindi. Aracını çalıştıran sürücü geri vitese taktı ve her hangi bir rampa kurulu olmayan çekiciden aracı yola indirdi. Yola düşen aracın ön tamponu kırıldı. Vatandaşlara ve çekici sürücüsüne aldırmayan öfkeli sürücü, gaza basarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ETİKETLER

çekicitaksirusyaindirdiaraç sahibişöföryola indirdirussia

Diğer Videolar

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2020

Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Metroda nezaket kuralları' videosu

Saros Körfezi'nde köpekbalığı görüntülendi

HDP'li Garo Paylan: Erdoğan'ın kararıyla tutuklanıp bırakılıyoruz, bu ülke için yıkım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

AKP'li Savcı Sayan o fotoğrafı apar topar sildi...

Yargıdan bekçiler için bir karar daha: Kimlik soramazsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24