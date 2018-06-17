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Spor

Cedi Osman: James ile oynamak herkesin hayalidir

17 Haziran 2018 15:41

Amerika Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta forma giyen A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Cedi Osman, millilerin FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Ukrayna ve İsveç mücadeleleri öncesi açıklamalarda bulundu. NBA'de ilk yılında beklediğinden iyi bir sezon geçirdiğini kaydeden Cedi Osman, LeBron James ile aynı takımda oynamanın kendisi için çok değerli olduğunu kaydederek, NBA'de ilk yılımda beklediğimden de iyi bir sezon geçirdim. Kendi açımdan çok iyi bir sezon oldu ve iyi bir tecrübe elde ettim. İlk yılımda NBA'de final oynadım. Şampiyonluk yüzüğüne dört maç uzaktaydım. Maalesef şampiyonluğa ulaşamadık ama benim için iyi bir sezon oldu. LeBron James ile aynı takımda oynamak herkesin hayalidir. Benim de hayallerimden biriydi ve ben o şansı yakaladım. Bir yıl boyunca bana çok yardımcı olarak tecrübelerini aktardı. Kendisiyle sürekli olarak konuşuyorduk. Çok da iyi bir arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. Benim açımdan her şey beklediğimden de iyiydi açıklamasında bulundu.

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