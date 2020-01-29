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Cedi Osman'ın takımı Cleveland'dan Elazığ ve Malatya'ya: Dualarımız sizinle

29 Ocak 2020 16:35

Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans maçında, Elazığ'daki depreme farkındalık oluşturmak amacıyla salon panolarına "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya" yazıldı.

Milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans maçında, Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde meydana gelen ve 41 vatandaşın ölümğne neden olan depreme farkındalık oluşturmak amacıyla salon panolarına "Elazığ dualarımız sizinle", potalara da "Malatya" yazıldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman da sosyal medya hesabında, "Maç boyunca panolara "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya" yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cleveland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" mesajını paylaştı.

Cedi Osman'ın deprem sonrasında Twitter hesabından yaptığı, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz" paylaşımı kısa sürede karşılık bulmuştu. Daha sonra 100 doların 200 dolara yükseltildiği kampanyada Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için 385 bin lira yardım toplanmıştı.

 

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