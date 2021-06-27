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Cedi Osman aşılama kampanyasına katıldı: Siz de aşınızı olun, Koronavirüs’e karşı kazanan taraf biz olalım

27 Haziran 2021 15:04

Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs aşısını yaygınlaştırma amacıyla başlatılan 'Kolları Sıvıyoruz' kampanyasına katılan basketbolcu Cedi Osman, "Siz de aşınızı olun, Koronavirüs’e karşı kazanan taraf biz olalım" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama kampanyası 'Kolları Sıvıyoruz' için hazırlanan videoların bir yenisini paylaştı. Basketbolcu Cedi Osman'ın konuştuğu videoyu paylaşan Koca, "Cedi Osman: Siz sahada olmayı özlediniz, biz ise seyirci desteğini yanımızda hissetmeyi… Güzel günler için siz de aşınızı olun, Koronavirüs’e karşı kazanan taraf biz olalım" notunu düştü. 

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