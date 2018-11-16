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Spor

Çeçen lider Kadirov, 4105 şınav çeken 5 yaşındaki Rahim'e Mercedes marka araba hediye etti

16 Kasım 2018 13:25

Ramzan Kadirov, 2 saat 25 dakikada 4 bin 105 şınav çeken ve Çeçen Schwarzenegger olarak anılan 5 yaşındaki Kurayev'e Mercedes marka bir araba hediye etti. Kurayev'le bir araya gelen Kadirov, "Bu araba sana, Ahmet Kadirov Vakfı Başkanı Ayman Kadirova tarafından verildi. Baban bu arabayı kullansın, sen beyaz bir Mercedes'te gezmeyi hak ediyorsun" dedi. Rahim Kurayem de, hediye karşılığında gerekirse 5000 şınav bile çekebileceğini dile getirdi. ​Çeçenistan Spor Bakanı Musa Hanarikov, Sputnik'e yaptığı açıklamada 5 yaşındaki Kurayev'in 2 saat 25 dakikada 4 bin 105 şınav çektiğini, rekoru Rusya Rekorlar Kitabı'na gönderdiklerini belirtmişti. Kurayev, rekorun Kadirov'a ithaf edildiğini söylemiş, çocuğun şınav çekerken görüntüleri de internete yansımıştı.

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