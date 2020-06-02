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Cebini gösterdi; muhabire cevabı Berat Albayrak'ın sözleriyle verdi: Bak burası çok önemli bak...

02 Haziran 2020 15:43

Yol TV'nin ekonomideki gidişatla ilgili yaptığı sokak röportajında iki çocuğunun işsiz olduğunu belirten bir yurttaşın, muhabire Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Burası çok önemli!" sözleriyle yanıt vermesi sosyal medyada ilgi gördü. 

Muhabirin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, salgının ekonomik etkileri üzerine yaptığı konuşmada, 'Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %4.5 büyüyerek diğer ülkelerden ayrıştı' sözlerini hatırlatması üzerine ise yurttaş, "Bizi yönetenlerin ekonomisi büyüdü, normal vatandaşın ekonomisi büyümedi" diye cevap verdi.

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