Çaykur Genel Müdürü: Kadın spor takımlarına destek vermek günahtır!

Rize Yeşilçay Spor Kulubü Kadın Futbol takımının 2. Başkanı ve Kaçkar TV Spor müdürü Alaettin Onay, dün akşam Kaçkar TV ekranlarında canlı yayınlanan Telekulis programında Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun kadın sporculara yapılan desteğin günah olduğunu söylediğini öne sürdü. Çaykur Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu'nun “Kadın spor takımlarına yardım etmem, günahtır” dediğini anlatan Onay şöyle konuştu: “Kadın futbol takımı kulüp başkanımız İdris Ocak, sayın genel müdürümüze giderek kulübün durumunu anlattı ve kendisinden bayan futbol takımı için destek istedi. Genel müdür İmdat Sütlüoğlu ise başkanımıza ‘Bayan sporculara yardım etmem, günahtır' ifadesinde bulundu. Bunun üzerine Başkanımız Genel Müdür Sütlüoğlu'na ‘Ardeşen GSK Bayan Hentbol takımına yardım yaptınız' hatırlatmasında bulununca Genel Müdür Sütlüoğlu da “Evet oraya yardım yaptım. Yaptığım içinde pişmanım. Bundan sonra da oraya yardım yapmayacağım. Kadın sporculara yardım yapmam günahtır diyerek bu mevzuyu kapatıyor." Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, konuya ilişkin haberleri daha sonra yaptığı bir açıklama ile yalanladı. Sütlüoğlu, “Son günlerde bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında kurumumuzla ve şahsımla ilgili gerçeği yansıtmayan, tamamen hayal mahsulü haberler yapılmaktadır. Böyle bir ifade benim şahsımın da, temsil ettiğim kurumun da görüşleriyle örtüşmemektedir” ifadesini kullandı. Kaynak: Sol Haber