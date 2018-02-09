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'Çaykur Genel Müdürü' iddiasını ortaya atan futbol takımı başkanı: Bütün günah benim, öyle bir şey söylemedi

09 Şubat 2018 21:19

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun 'kadın sporculara destek vermenin günah' olduğunu söylediği iddiasının dayandırıldığı Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak, açıklama yaptı. Sütlüoğlu'nun böyle bir ifade kullanmadığını belirten Ocak, "Konuşmamızda 'Kadın spor takımlarına destek vermek günahtır' gibi bir söylem kesinlikle kullanmadı" diyerek özür diledi. Yeşilçay Kadın Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak, 7 ay önce Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nu ziyaret ettiğini belirterek, kendisinden maddi yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. İdris Ocak, "Görüşmede kadın futbol takımımız için yardım istedim. Genel Müdür Sütlüoğlu, 'Kurum benim değil, Türkiye'nin kurumu. Size yardım edebilir miyiz diye bir değerlendirelim' dedi. Konuşmamızda 'Kadın spor takımlarına destek vermek günahtır' gibi bir söylem kesinlikle kullanmadı. İşlerin bu noktaya kadar gelmesindeki bütün hata benimdir. Öyle bir şey söylememesine rağmen ben söylemiş gibi başkalarına aktardım. Bu nedenle sayın Genel Müdür'den, Rizespor camiasından, amatör spor kulüplerinden özür diliyorum" dedi. Sütlüoğlu iddiayı yalanlamıştı Rize'de bir yerel televizyonda program yapan Aleaddin Onay, Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak'ın kendisine, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun "kadın spor takımlarına destek vermenin günah" olduğunu söylediği yönünde iddiada bulunmuştu. Sütlüoğlu, bu iddiayı yalanlamıştı.

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