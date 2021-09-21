Çay üreticisi isyan etti: Bunun bedelini seçimde ödeyecekler

CHP Artvin milletvekili Uğur Bayraktutan Artvin Kemalpaşa ilçesinde esnaf ziyareti sırasında bir çay üreticisinin feryadını dinledi. Çay üreticilerinin açıklanan fiyatlarla para kazanamadığını belirten esnaf Medet Yılmaz, “Seçimde mutlaka bunun bedelini bunlar ödeyecekler. Bu gerçek” dedi.



CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Bayraktutan’ı dükkanında gören Kemalpaşalı esnaf Medet Yılmaz çay ile ilgili şikayetlerini anlattı. Yılmaz, “Bedava alıyorlar, 3 sene önce bunu veriyorum. Rizeli milletvekili var, Giresunlu var, Ordulu var onlar niye orada yatıyorlar niye yardımcı olmuyorlar? Ama seçimde mutlaka bunun bedelini bunlar ödeyecekler. Bu gerçek. Bizimle dalga geçiyorlar” diye konuştu.



Bayraktutan ile esnaf Medet Yılmaz arasında şu konuşma geçti:

Bayraktutan: Problem ne?

Medet Yılmaz: Problem nedir? İki buçuk lirayla 2400 lirayla özel sektörlerle hükümet ortak mı? Ben de bilmiyorum. Anlaşmalıydı ben öyle zannediyorum.

Bayraktutan: Evet

Medet Yılmaz: Anlaşmalıdır, ben öyle zannediyorum ama bedava alıyorlar. Bedava alıyorlar. Bizim çaya yardımcı olsunlar özellikle, Rizeliler özellikle Rizeliler orda yan gelip yatmasınlar. Giresun var Ordu var hiçbiri yardımcı olmuyor. Bir siz geldiniz, Allah razı olsun geliyorsunuz sizi dinleyen yok. Hükümetin çoğunluğu var, daha ne diyelim. Bedava çay alıyorlar bedava, ilgilensinler, MKYK Üyeleri hepsi ilgilensinler, ilgilenmiyorlar dalga geçiyorlar. Akşam televizyonda izledim resmen dalga geçiyorlar.”

(ANKA)