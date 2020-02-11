Çay ocağında soba bir anda parladı, müşteriler etrafa böyle savruldu

11 Şubat 2020 13:27
Rize'de bir çay ocağında soba bir anda yüksek sesle parladı; müşteriler panikle etrafa savruldu.
Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda işletmeci Seçkin Memişoğlu masaların üzerinde bulunan kağıt parçalarını toplayarak sobaya attı. İçerisinde plastik olan soba kağıt parçalarının da atılması sonucu bir anda yüksek bir sesle yanmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan sobanın etrafında oturanlar ise o sesle bir anda etrafa savruldu. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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