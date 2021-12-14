Çavuşoğlu: Türk mahkemeleri, Kavala ile ilgili AİHM kararını uygulamıştır; başka davalar olduğu için hapisten çıkmamıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala hakkındaki kararlarına ilişkin “Türk mahkemeleri Kavala işi ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Kavala hakkında başka davalar olduğu için Kavala hapisten çıkmamıştır" dedi.

Çavuşoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "İnsan Hakları Mahkemesi kararları sadece Türkiye için mi geçerlidir yoksa 47 ülke için mi geçerlidir. Hepsi için geçerlidir. Fransa AİHM kararlarını 10 yıldır uygulamıyor. Hani demokraside en ön planda olan ülkelerden Norveç varya; 2, Almanya 5 yıldır uygulamıyor. Bu ülkeler AİHM kararlarını uygulamazken neden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi sadece Türkiye’yi hedef alıyor. Bizim itirazımız bu. Burada çifte standart vardır, bunlar siyasettir.”

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