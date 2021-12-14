T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çavuşoğlu: Türk mahkemeleri, Kavala ile ilgili AİHM kararını uygulamıştır; başka davalar olduğu için hapisten çıkmamıştır

"Burada çifte standart vardır, bunlar siyasettir"

14 Aralık 2021 09:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala hakkındaki kararlarına ilişkin “Türk mahkemeleri Kavala işi ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Kavala hakkında başka davalar olduğu için Kavala hapisten çıkmamıştır" dedi. 

Çavuşoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "İnsan Hakları Mahkemesi kararları sadece Türkiye için mi geçerlidir yoksa 47 ülke için mi geçerlidir. Hepsi için geçerlidir. Fransa AİHM kararlarını 10 yıldır uygulamıyor. Hani demokraside en ön planda olan ülkelerden Norveç varya; 2, Almanya 5 yıldır uygulamıyor. Bu ülkeler AİHM kararlarını uygulamazken neden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi sadece Türkiye’yi hedef alıyor. Bizim itirazımız bu. Burada çifte standart vardır, bunlar siyasettir.”

 

Video: Youtube

 

 

Mevlüt ÇavuşoğluAvrupa KonseyiAvrupa İnsan Hakları MahkemesiOsman Kavala

Diğer Videolar

Kuyumcuyu dükkândan içeri girmeden böyle soydu

Karşıdan karşıya geçen yayaya at arabası çarptı

Donmak üzere olan yavru köpeği belediye ekipleri ateş yakarak ısıttı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2022

Gazeteci Mustafa Hoş: Troller, çocuğumla parka gittiğim anları bilip bana söylediler; dört dörtlük bir organize suç örgütü bu

Samsun'da Atatürk anıtı çevresinde zincir; “Atatürk anıtını koruyamıyorlarsa biz koruruz”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24