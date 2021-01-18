Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına 'Mesut Özil' göndermesi: "Umarım yine aynısını yapmazsınız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas 'ın düzenlediği ortak basın toplantısına, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil ile ilgili diyalog damga vurdu. Çavuşoğlu, Mesut'un daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Almanya'da tepki görmesine atıfta bulunarak "Umarım yine aynısını yapmazsınız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın düzenlediği ortak basın toplantısında, bir gazetecinin Almanya'da doğup büyüyen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil sorusuna verilen cevaplar dikkat çekti.

"Türkiye'de başarılı olmasını diliyorum"

Haberler.com'da yer alan habere göre, Alman Bakan Maas, Özil hakkındaki soruya şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu aşı konusundan daha hassas bir konu yanıt vermek açısından. Ben biliyorum ki Türkiye'deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut Özil gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Şimdi Türkiye'de oynayacağı zaman başarılı olmasını arzu ediyorum. Tabi İstanbul'da mutlu olmasını ümit ediyorum. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt. Bu nedenle ona en iyi dileklerimi sunmak istiyorum."

"Hepimizi heyecanlandırdı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Mesut gibi kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek, "Ben golf oynasam da futbol da oynarım. Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Anladık ki bir rüyası gerçekleşiyor. Mesut Özil, Alman Futbol Milli Takımı'na da büyük katkılar sağladı, dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabi şu anda Antalyasporumuz ve Alanyasporumuz var. Mesut'un da bizim de çocukluk takımı. Fenerbahçe'ye geldiği için de şahsen ayrıca mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca Mesut'un daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve fotoğraf paylaşması sonrası Almanya'da tepki görmesine atıfta bulunarak, "Umarım yine engel olmak istemezsiniz" dedi.

Tepki çekmişti

Daha önce Alman Milli Futbol takımı için forma giyen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması, Alman siyasilerden tepki görmüştü. Futbolcuların Erdoğan ile birlikte poz vererek, "Cumhurbaşkanımız" ifadesini kullanmaları sert eleştiri almalarına yol açmıştı.