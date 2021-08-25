"Çav Bella" davasından beraat eden Banu Özdemir, açtığı davalardan kazandığı parayı eğitime bağışladı

İzmir’de cami hoparlöründen çalınan “Çav Bella” marşının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanıp, beraat eden eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, kendisine yönelik hakaret ve tehditlere karşı açtığı davalardan birinde uzlaşıya vardı. Özdemir, "Açtığımız davalar kapsamında bir dosyadaki edinimimizi okyanusta bir su damlası, çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla 35 uygulamalı eğitim seti ve bilim sandığı bağışıyla gerçekleştirdik” dedi.

Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkındaki beraat kararının ardından kendisine yönelik hakaret ve tehditlere karşı açtığı davaları kazanıyor.

Özdemir, açtığı bir davada uzlaşıya vardı. Bu kapsamda; İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Türkelli İlköğretim Okulu'na 35 uygulamalı eğitim seti ve bilim sandığı bağışlayan Özdemir, "Sizler de hukuki süreçlerinizden sosyal fayda üretebilir, dayanışmayı büyüterek iyiliği çoğaltabilirsiniz" diyerek çağrı da yaptı.

Ne Olmuştu?

İzmir'de geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, 'halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklanmış, 9 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.Yargılama sonucunda mahkeme Özdemir’in beraatine karar verdi. Bu süreçte kendisine yapılan hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar hakkında dava açan CHP’li Özdemir, kazandığı tazminatlarla SMA hastası ve Kistik Fibrozisli çocuklara, sokak hayvanlarına destek olmuştu.