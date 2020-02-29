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Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin Türkiye sınırına ilerleyişi sürüyor

29 Şubat 2020 12:49

Suriye’de, saldırılardan ve çatışmalardan kaçan siviller Suriye’nin farklı yerlerinden Avrupa’ya gitmek isteğiyle Türkiye sınırlarına gelmeye devam ediyor.

Suriye’nin farklı noktalarında yaşam mücadelesi veren siviller araç kiralayarak ya da yürüyerek sınırlara doğru ilerliyor. Başta İdlib’te olmak üzere Halep ve çevre köylerde yaşayanlar eşyalarını kamyonete yükleyerek yaşadıkları bölgelerden kaçıyor. Türkiye’nin kapıları Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyelilere açmasının ardından, Suriye’deki siviller Avrupa’ya gitmek umuduyla Türkiye sınırına gelmeye devam ediyor.

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