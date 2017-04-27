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'Çatışma / Esthebak' filminin fragmanı

27 Nisan 2017 20:37

Mohamed Diab'ın yönettiği Çatışma, insanların sokaklara döküldüğü Kahire'de, polisin göz altına aldığı bir grup insanın, bir gün boyunca mahsur kaldıkları kamyonette yaşadıklarını anlatıyor. Kahire, 2013 yazı... Devriminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Mısır'da hayat hala normale dönmemiştir. Mursi'nin devrilmesiyle de ülke yeniden kaynama noktasına ulaşır ve insanlar tekrar sokaklara dökülür. Bu kaosun ortasında polisin gözaltına aldığı bir grup insan, bir kamyonette bir gün boyunca mahsur kalır. Değişik geçmişleri, inançları ve hayatları olan bu insanlar, yaşadıkları zorlu sınavı atlatmak için her şeyden önce insan olduklarını hatırlayabilecekler mi?

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