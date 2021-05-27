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Çatıdan sarkıp intihara kalkıştı, çevredekiler kurtardı

27 Mayıs 2021 09:10

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 5 katlı bir binanın çatısından sarkıp intihara kalkışan, ardından vazgeçen Abdullah Y. (31), tırmanarak yukarı çıkmak istese de başarılı olamadı. Yoldan geçerken durumu fark eden ve koşarak apartmanın çatısına çıkan 2 öğretmen, Abdullah Y.'yi kolundan tutulup, çekerek kurtardı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Çınarlısu Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Abdullah Y., iddiaya göre binanın çatısından kendisini sarkıtıp, intihara kalkıştı.

Ardından vazgeçip, tırmanarak geri çıkmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada yoldan geçerken durumu fark eden öğretmen Orhan Dereli ve meslektaşı Mustafa Bilgin, koşarak binanın çatısına çıktı.

Ardından da Abdullah Y.'nin kolundan tutup, çekip kurtardı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Abdullah Y., ihbar üzerine çağrılan polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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