Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

İstanbul Ümraniye’de sokakta yürüyen vatandaşlar binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönülen olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ümraniye’de sokak üzerinde yürüyen vatandaşlar bir binanın önünden geçtikleri sırada, çatıdan kar kütlesi düştü. Kopan kar kütlesinin üzerine düştüğünü fark eden vatandaşlar can havli kaçarak, son anda kurtuldu. Vatandaşların kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.