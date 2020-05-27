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Çatıda tehlikeli gösteri

27 Mayıs 2020 10:48

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gencin 6 katlı binanın çatısında yaptığı kısa gösteri ve fotoğraf çekimi yürekleri ağza getirdi.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gencin 6 katlı binanın çatısında yaptığı akrobatik gösteri ve fotoğraf çekimi yürekleri ağza getirdi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde apartmanın çatısında televizyon antenlerinin bulunduğu yerde bir gencin ellerinin üzerinde durduğu diğer gencin fotoğraf çektiği ve bir diğerinin de poz verdiği görülüyor. Bir süre çatıda kalan gençler daha sonra geldikleri yerden iniyor.

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