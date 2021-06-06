Çatıda asılı kaldı; "Çekin ne olur, yoruldum, bırakacağım şimdi’"

Mersin’de bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı 5 katlı binanın çatısında asılı kaldı. Mersin’de yaşanan olayda bilinmeyen bir nedenle çıktığı binanın çatısında asılı kalan adamın ailesine karşı apartmandaki komşular ‘‘Ayaklarından tutun çekin’’ diye bağırarak yardımcı olmaya çalıştı.