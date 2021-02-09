T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çatı uçtu, saniyelerle ölümden döndü

09 Şubat 2021 11:26

İstanbul Sultangazi’de dün akşam saatlerinde bir çatının uçması sırasında son anda dükkana sığınan bir genç adeta ölümden döndü. Yaşanan panik anları kameralara yansırken olayda maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrasında akşam saatlerinde İstanbul’da birçok ilçede binaların çatıları uçtu. Sultangazi’de şiddetli fırtına nedeniyle çatının düşmesi kameralar yansıdı. Kameralar yansıyan görüntülerde şiddetli fırtına nedeniyle caddedeki kişilerin güçlükle ilerlediği görülüyor. Çatının uçmaya başladığını gören bir şahsı son anda kendini yol üzerindeki bir dükkana atarak adeta ölümden döndü. Görüntülerde gencin dükkana girmesinden bir saniye sonra çatının yola düştüğü görülüyor.

Maddi hasarın meydana geldiği olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri uçan çatı ve moloz parçalarını temizledi.

istanbulsultangaziçatıfırtınaçatı uçtu

Diğer Videolar

Garo Paylan'dan Bakan Soylu'ya Ayvatoğlu sorusu: Bu yolsuzlukları tek başına mı yaptı, bunlara bakmayacak mısınız ey Süleyman Soylu?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

Erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş görüntüleri ortaya çıktı

Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi Londra’da açık artırmada satışa sunulacak

Adana’da kripto para ile çiğ köfte satışı

Alişan devreye girdi; Demet Akalın ve Esra Balamir'in barıştığı anlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hükümet destekçisi konuşmalarıyla tanınan Tuğrul Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok...

Muğla'da erkek şiddeti: Kadına önce çatal fırlatıp sonra yumrukladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Düşük bir ücretle genel merkezde görev yapan bu...

Erdoğan’ın “bozdurun” çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı: Yatırımda tercih yüzde 40...

Sağlık Bakanı Koca'dan "BionTech" aşısı açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin...

Yargıda "Devlet Bahçeli" gerilimi: Ankara'ya gönderilen yazı iade edildi...

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık: Süleyman Soylu, görüntülerdeki balyalar hâlindeki paraların...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hükümet destekçisi konuşmalarıyla tanınan Tuğrul Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok...

Muğla'da erkek şiddeti: Kadına önce çatal fırlatıp sonra yumrukladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24