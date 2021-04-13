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'Çatı sızdırıyor' diyerek çatıya çıkan alzheimer hastası kadın polisi harekete geçirdi

İkna edilen kadın, evine yönlendirildi

13 Nisan 2021 15:42

Bursa'da 3 katlı apartmanın çatısını onarmak için çıkan alzheimer hastası Safiye Çayır (78) polisi harekete geçirdi.

Olay, İnegöl ilçesi saat 12.00 sıralarında Mesudiye mahallesi Dinç sokaktaki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Alzheimer hastası Safiye Çayır, ikamet ettiği apartmanın çatısına çıkarak, kiremitleri düzeltmeye başladı. Yaşlı kadını çatıda gören mahalle sakinleri, intihar edeceğini düşünerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak yaşlı kadını ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.

Polisi karşısında gören Safiye Çayır, çatının sızdırdığını söyleyerek, kiremitleri düzeltmek için çatıya çıktığını söyledi. Polis ekipleri yaşlı kadını ikna etmek için dakikalarca dil döktü. İkna edilen kadın, evine yönlendirildi.

bursaçatıya çıkan alzheimer hastası kadınSafiye Çayır

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