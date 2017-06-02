Çatı katında yangın paniği

Konya'da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Merkez Karatay İlçesi Şems Tebrizi Mahallesi Şeyh Ziya Sokak'taki bir apartmanın çatı katında, bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler bitişikteki binaya sıçramadan alevleri kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Çatı katında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.