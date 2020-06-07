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Çatı katına seyirci tribünü kurup horoz dövüştürdüler

07 Haziran 2020 15:43

Bursa'da horoz dövüştürmek için çatı katını stadyuma çevirerek kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı.

Bir binanın çatı katında horoz dövüştüren ve izleyen 47 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 206 bin 800 TL para cezası kesildi. Çatı katında izleyiciler için kurulan seyirci tribünü ise dikkat çekti.

Horoz dövüştüren ve dövüşü izlemeye gelen 47 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 148 bin 50 TL, kumar oynamak suçundan ise bin 250'şer TL'den 58 bin 750 TL ceza kesildi. Çatı katını mühürleyen ekipler, dövüştürülen 6 horozu da Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti. Öte yandan Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 6 horoz sahibi hakkında 'hayvanlara kötü muamele' sebebiyle soruşturma başlatıldı.

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