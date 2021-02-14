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Çatalca'da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

14 Şubat 2021 11:37

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini arttırarak devam ederken, Çatalca’da kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi buldu. Yollar beyaz örtü ile kaplanırken, bazı araçların patinaj çekerek güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yağış, yüksek kesimlerde etkisini gitgide arttırıyor. Yüksek kesimlerden biri olan Çatalca’da yollar beyaz örtü ile kaplandı. Kar yaklaşık 20 santimetreyi bulurken, özellikle Akalan köylerine giden yollarda kar küremesi yapıldığı görüldü. Bazı araçların patinaj çekerek güçlükle ilerlediği görüldü.

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