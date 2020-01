Casablanca filminin piyanosu 2.9 milyon dolara satıldı

1940’ların klasikleşmiş filmi Casablanca’da kullanılan piyano, ABD’nin New York kentinde düzenlenen bir açık artırmada 2.9 milyon dolara satıldı. Filmin öne çıkan sahnelerinden birinde aktör Dooley Wilson tarafından canlandırılan “Piyanist Sam,” Ingrid Bergman'ın isteği üzerine bu piyanoda çaldığı “As Time Goes By” şarkısını seslendiriyordu. Bergman filmdeki meşhur sahnede Sam'e "Çal Sam, As Time Goes By'ı çal" diyordu. Casablanca Amerikan Film Enstitüsü tarafından “Yurttaş Kane” ’den sonra tüm zamanların en iyi ikinci filmi seçilmişti.