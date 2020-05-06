Çarşı grubundan Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Taşçıoğlu ve tüm sağlıkçılar için klip!

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, korona virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanları için bir video klip hazırladı. Hazırlanan videoda, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu" ismiyle oynanması talebinde bulunuldu.

Yeni tip Koronavirüs ile mücadele ederken rahatsızlanan ve yaşamını yitiren, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ile salgın hastalıkla mücadele hayatını kaybeden doktor, hemşire ve sağlık çalışanları unutulmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile yeni yapılan Okmeydanı’ndaki şehir hastanesine adı verilen Prof.Dr. Taşçıoğlu başta olmak üzere, yaşamını yitirenler için, Beşiktaş’ın Çarşı grubu bir video klip hazırladı.

Çarşı Grubu’nun siyah beyaz hazırladığı 2 dakika 44 saniyelik klipte, yeni tip Koronavirüs ile mücadele ederken rahatsızlanan ve yaşamını yitirenlerin anıldığı görüldü.

Çarşı grubu, sosyal medyada yayınladığı mesajın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Tarih hocamızı ve sağlık emekçilerini altın harflerle yazacak bir sayfada değil, her sayfada olsun diye.Ve bütün sağlık çalışanlarını temsilen, onların sayesinde tribünlerde yeniden sarılabildiğimiz omuz omuza verebildiğimiz sezonun adı bir isim en fazla ne kadar yaşatılabilir? İşte o kadar yaşatmak istiyoruz Cemil Hocayı.

Elleriyle binlerce bilim insanı filizlendiren, son tanısıyla dahi yepyeni bir kapı açan Cemil Hocamızla, artık maçlarda, tribünlerde buluşamayacağız.

Lakin;

Adının verilmesi gereken her yer gibi,

Bu virüsten kurtulan bir insanın,

Oğluyla maçı izleyen bir sağlık çalışanı bir babanın,

Hemşire bir annenin,hekim bir dostun,

Temizlik işçisi bir ağabeyin,her gol sevincinde,

Cemil Hocanın adı da olsun isteriz. #CemilTaşçıoğluSezonuOlsun”