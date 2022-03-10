Çarşaf giydiler, oyuncak silahla market soymaya çalıştılar

10 Mart 2022 10:36
İstanbul Sultanbeyli'de çarşaf giyerek, marketi oyuncak silahla soymaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin markete girdikleri ve hızla kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındıkları öğrenildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Erkan T., Mete K., Mustafa Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Umut T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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