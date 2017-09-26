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Çarptığı köpeği otobüse alıp, görevlilere teslim etti

26 Eylül 2017 20:26

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünün şoförü, seyir halinde iken yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Köpeği belediye otobüsüne alan ve belediye ekiplerini arayan şoför, tedavi edilmesi için ekiplere teslim etti. Doğan Haber Ajansında yer alan habere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 200 hat numaralı otobüsle İzmit ile İstanbul arasında sefer yapan şoför Eren Karadaş, İstanbul İçmeler civarında yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı. Şoför Karadaş, otobüsü durdurarak yaralı köpeği araca aldı ve belediyeye haber verdi. Otobüsü İçmeler Köprüsü'nün altında durduran şoför, kanaması olan köpeğin altına gazete kağıdı serdi. Araca aldığı yaralı köpek ile birlikte durağa giden şoför, yol boyunca acıdan ve korkudan inleyen köpeği konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait ekiplerin gelmesi ile köpek, tedavi edilmek üzere götürüldü.

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Çarptığı köpeği otobüse alıpgörevlilere teslim etti

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