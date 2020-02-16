Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı: Sürekli kaza oluyor burada

İstanbul Ümraniye'deki dörtyol kesişiminde iddiaya göre kontrolsüz yola çıkan otomobil hafif ticari araca çarptı. Kazada takla atan araçta bulunan sürücü yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Yukarı Dudullu Mahallesinde meydana gelen olayda çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç takla attı. Kazayı görenler yardıma koştu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan cadde takla atan aracın kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Bir görgü tanığı, "Burada sürekli kaza oluyor. Haftada 2-3 tane. Aradan çıkıyorlar, burası da dörtyol, kimse durmuyor" dedi.

Görüntülerde dörtyol kesişiminde kontrolsüz yola giren otomobil hafif ticari araca çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç takla atıyor. Kazayı görenler takla atan araçtaki kişiye yardıma koşuyor.