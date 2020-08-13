Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırladı; bir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Şanlıurfa’da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada çarpmanın etkisiyle karşı yola fırlayan iki kişiden birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/video/metrelerce-firladi-hicbir-sey-olmamis-gibi-kalkip-yurudu-1758179" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Renault marka otomobile yandan çarptı.</div>\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/video/metrelerce-firladi-hicbir-sey-olmamis-gibi-kalkip-yurudu-1758179" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"> </div>\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/video/metrelerce-firladi-hicbir-sey-olmamis-gibi-kalkip-yurudu-1758179" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan şahıs, çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak karşı yola fırladı. Yere düşen kişilerden birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>