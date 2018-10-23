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Çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan Sisdağı Yaylası'nda, kaçak yapı sahibi 1070 kişi 'İmar Barışı'na başvurdu

23 Ekim 2018 14:25

Türkiye genelinde getirilen 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanmak isteyen kaçak yapı sahipleri başvurularını sürdürüyor. Doğu Karadeniz'de başvuru yapanların sayısı 183 bini aştı. Trabzon ile Giresun sınırındaki, çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda da, 1070 kaçak yapının sahiplerinin tamamı, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti. İlk etapta Trabzon'da 1750, Giresun'da 1700, Rize'de 350, Gümüşhane'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Bölgede ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde bulunduran Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirildi. İlçede 6 yaylada tespit edilen 573'ü tamamlanmış, 203'ü yapım aşamasında, 776 kaçak yapı için harekete geçen ekipler Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan Barma Yaylası'nda ilk yıkımı gerçekleştirdi. Bölgede kaçak yapı sahiplerinin artan tepkileri üzerine yıkımlara ara verildi.

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