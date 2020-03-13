T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çantasını bırakmayan kadını otomobille metrelerce sürükleyen kapkaççı tutuklandı

13 Mart 2020 12:48

İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyen Özbek kadının yanına gelen bir kişi önce polis olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yaptı ve sonra kadının çantasını çalıp otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Çantasını bırakmayan kadın ise metrelerce yerde sürüklendi.

İstanbul Kadıköy Feneryolu Mahallesinde 8 Mart'ta meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen Özbekistan uyruklu Gulshanoy D.'nin yanına gelen bir kişi kendisini polis olarak tanıttı.

Ardından kadının pasaport ve oturma iznini görmek istediğini söyledi.

Gulshanoy D. , polis olduğunu düşündüğü kişiye çantasındaki evraklarını gösterdi. Özbek kadının evrakları göstermesinin ardından polis olduğunu söyleyen şüpheli, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kendisini bekleyen otomobile bindi.

Kapkaççı otomobille hızla uzaklaşmaya çalışırken, kadın çantasını kaptırmamak için direnmek isteyince metrelerce yerde sürüklendi.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Şüpheli aynı gün yakalanarak İstanbul Fatih'te gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

habervideotutuklandıistanbulkadıköyfatihililçegözaltımahkemekarar

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Nisan 2020

Erdoğan, İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Covid-19 hastasının kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü

Malatya'da sağlık çalışanları hastalara 'erik dalı' ile moral verdi; video sosyal medyada gündem oldu

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan: Türkiye'de 100 bin maske dağıtımına başladık

Melih Gökçek'ten Erdoğan'a: Dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen ikinci bir lider yok

Leonard Cohen'in 'Everybody Knows' parçası Türkçeye uyarlandı: 'Herkes biliyor, veba geliyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Koronavirüs’ten sonra adaletsizlik daha çok sertleşecek, orta sınıf...

Eski HDP Milletvekili Aslan, Kızıltepe’deki kavgayı 'Kanlıtepe' başlığıyla duyuran Takvim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusu...

Pınar Altuğ: 'İki gün gönül eğlendireceğim, evlenecek halim yok' demiştim...

Fatma Şahin CHP'li belediyelere 'FETÖ ve PKK' benzetmesini kabul etmedi:...

Ferrari marka otomobili olan bir kişi bin liralık yardıma başvurdu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Koronavirüs’ten sonra adaletsizlik daha çok sertleşecek, orta sınıf...

Eski HDP Milletvekili Aslan, Kızıltepe’deki kavgayı 'Kanlıtepe' başlığıyla duyuran Takvim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24