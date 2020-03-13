Çantasını bırakmayan kadını otomobille metrelerce sürükleyen kapkaççı tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyen Özbek kadının yanına gelen bir kişi önce polis olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yaptı ve sonra kadının çantasını çalıp otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Çantasını bırakmayan kadın ise metrelerce yerde sürüklendi.

İstanbul Kadıköy Feneryolu Mahallesinde 8 Mart'ta meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen Özbekistan uyruklu Gulshanoy D.'nin yanına gelen bir kişi kendisini polis olarak tanıttı.

Ardından kadının pasaport ve oturma iznini görmek istediğini söyledi.

Gulshanoy D. , polis olduğunu düşündüğü kişiye çantasındaki evraklarını gösterdi. Özbek kadının evrakları göstermesinin ardından polis olduğunu söyleyen şüpheli, kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak kendisini bekleyen otomobile bindi.

Kapkaççı otomobille hızla uzaklaşmaya çalışırken, kadın çantasını kaptırmamak için direnmek isteyince metrelerce yerde sürüklendi.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli aynı gün yakalanarak İstanbul Fatih'te gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.