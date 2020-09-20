Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlunun suda doğum fotoğrafları: Erkan, Marsel'i havuzda gördüğü an...

Dr. Olgaç, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şu notu düştü;

"Marsel’in doğumu için Hollanda’yı seçmişlerdi aslında. Ama Covid-19 salgını sınırları kapatınca hayallerindeki kavuşma için yeni bir plan yapmaları gerekmiş. Ve sonrasında doğuma haftalar kala biz de tanıştık. İlk muayenede durum değerlendirmesi şöyleydi: Hayallerindeki doğum ülkesi Hollanda. Sezaryen oranı %10’un altında. Ebe-doula desteğinin, suda hatta evde doğal doğumun yaygın olduğu bir memleket. Ama onlar sezaryen oranının %80 olduğu bir şehirde doğum yapmak zorunda kalmışlardı. Üstelik suda doğum imkanı yok denecek kadar azdı. Hayallerindeki buluşma için onlara İstanbul’da küçük bir Hollanda yaratmak üzere birlikte yola çıkmaya karar verdik o gün."

"Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da bekletmeye devam etti. Ama Cansu Tosun'un takdire şayan dayanıklılığı; Erkan Kolçak Köstendil'in her daim desteği ve ekibe olan güven ile teslimiyetleri Marsel’i onlara sağlıkla getirdi. Marsel’in de hakkını verelim. 41. haftada saatler süren bir yolculuğun sonunda boynunda 3 tur kordon ile hiç geri adım atmadan doğdu. Nst takiplerinde ‘Ben iyiyim geliyorum. Siz kendi işinize bakın’ dedi adeta." ⠀