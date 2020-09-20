T24 LogoT24 Logo
Haberler

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlunun suda doğum fotoğrafları: Erkan, Marsel'i havuzda gördüğü an...

Doktor Yusuf Olgaç o anları Instagram’da paylaştı ve bilgi notu düştü

20 Eylül 2020 11:45

Temmuz ayında oğlu Marsel’i dünyaya getiren oyuncu Cansu Tosun’un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun’un o anlarını doktoru Yusuf Olgaç Instagram’da paylaştı ve doğum ile ilgili bilgi notu da düştü. 

Dr. Olgaç, Marsel bebeğin havuzda doğumunun saatler sürdüğünü yazdı.
 
Dr. Olgaç, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şu notu düştü;

"Marsel’in doğumu için Hollanda’yı seçmişlerdi aslında. Ama Covid-19 salgını sınırları kapatınca hayallerindeki kavuşma için yeni bir plan yapmaları gerekmiş. Ve sonrasında doğuma haftalar kala biz de tanıştık. İlk muayenede durum değerlendirmesi şöyleydi: Hayallerindeki doğum ülkesi Hollanda. Sezaryen oranı %10’un altında. Ebe-doula desteğinin, suda hatta evde doğal doğumun yaygın olduğu bir memleket. Ama onlar sezaryen oranının %80 olduğu bir şehirde doğum yapmak zorunda kalmışlardı. Üstelik suda doğum imkanı yok denecek kadar azdı. Hayallerindeki buluşma için onlara İstanbul’da küçük bir Hollanda yaratmak üzere birlikte yola çıkmaya karar verdik o gün." 

"Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da bekletmeye devam etti. Ama Cansu Tosun'un takdire şayan dayanıklılığı; Erkan Kolçak Köstendil'in her daim desteği ve ekibe olan güven ile teslimiyetleri Marsel’i onlara sağlıkla getirdi. Marsel’in de hakkını verelim. 41. haftada saatler süren bir yolculuğun sonunda boynunda 3 tur kordon ile hiç geri adım atmadan doğdu. Nst takiplerinde ‘Ben iyiyim geliyorum. Siz kendi işinize bakın’ dedi adeta." ⠀

"Erkan çok başarılı bir oyuncu. Ama Marsel’i gördüğü an havuzda o saf gözyaşlarını akıtırken hiç de rol yapmıyordu bana göre. Sanırım bundan sonra filmlerinde mutluluk gözyaşları dökmesi gerekirse o anları hatırlaması yeterli olacak."
 
 

ETİKETLER

marselerkan kolçak köstendilcansu tosunöagazinbebekçocuksuda doğum

Diğer Videolar

Timur Selçuk’un ardından sanatçı ve siyasetçilerin veda mesajları: ''Yapraksız kalıyor sanat ağacı yavaş yavaş''

Sapanca Gölü'ne giren kepçe tepki çekti

Ahmet Davutoğlu T24'te: Eski Türkiye geri döndü; başörtüsü ve din düşmanı küçük bir parti Türkiye'yi yönetiyor

Giresun'da şantiyeyi sel bastı; iş makinaları böyle sürüklendi

Hayatını kaybeden sanatçı Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk konuştu

İzmir'de kontrollü yıkım; NTV muhabiri anons yaparken bina bir anda böyle çöktü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk TV'deki canlı yayında 'AKP ve Joe Biden' iddiası; İsmail...

Akademisyen Özpek’ten Habertürk’e: Hiçbir akademik birikimi olmayanları izlettiğiniz için ya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

CANLI BLOG | ABD'de son eyaletler sayılıyor; tarihi seçimde Biden...

ABD'de oy sayma işlemi sürüyor; işte canlı sonuçlar...

Somali'nin IMF'ye borçları, Türkiye'nin ihtiyat hesaplarında biriken parayla ödenecek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Halk TV'deki canlı yayında 'AKP ve Joe Biden' iddiası; İsmail...

Akademisyen Özpek’ten Habertürk’e: Hiçbir akademik birikimi olmayanları izlettiğiniz için ya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24