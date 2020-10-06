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Cansız mankenin üzerindeki montu çalıp yoluna devam etti

06 Ekim 2020 11:03

İstanbul Kadıköy’de kimliği belirsiz bir şahıs, bir iş yerinin önündeki cansız mankenin üzerinden montu çıkardı, daha sonra üzerine giyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 17.50 sıralarında Caferağa Mahallesi Sarraf Ali Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi işlek caddede yolun ortasında yürüyerek giyim mağazasının önüne geldi. Hırsız önce mağaza önündeki sergideki eşyaları eline topladı, daha sonra ise aldığı eşyaları beğenmeyerek yere bırakıp cansız mankenin üzerindeki montu gözüne kestirdi. Caddedeki insanlara aldırış etmeyen hırsız rahat tavırlarla uzun süre montu çıkarmak için uğraştı. Cansız mankenden montu çıkartan hırsız, sanki kendi montu gibi üzerine giyerek mağazanın önünden ayrıldı. Hırsızın rahat tavırları görenleri şaşkına çevirirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın sakin bir şekilde giyim dükkanının önüne geldiği ve montu cansız mankenden çıkartıp üzerine giyerek gittiği görülüyor.

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