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Cansız mankenin üstündeki eşofmanı çaldı, dükkâna selam verip kaçtı

K.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

11 Nisan 2022 21:20

Kayseri'de dükkânın önünde duran cansız mankenin üzerindeki eşofmanı çaldıktan sonra selam vererek kaçan şahıs, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde meydana gele olayda, bir dükkânın önüne gelen K.B. (23), cansız mankenin üzerindeki eşofmanı incelemeye başladı. Bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi eşofmanı mankenin üzerinden çıkaran K.B., dükkânın içerisine selam verdikten sonra uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, K.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. K.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda otodan 2 bin TL değerinde aksesuar çalan A.E.'de (31) yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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