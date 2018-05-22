Cannes'da 15 dakika ayakta alkışlanan Ahlat Ağacı filminin fragmanı yayınlandı

71. Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yaptıktan sonra Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı‘nın 1 Haziran'da vizyona gireceği gün içinde belli olmuştu. Vizyon tarihinin belli olmasının ardından filmden fragman da yayınlandı. Film, uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinecek film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor. Başrolünde Aydın Doğu Demirkol‘un yer aldığı tam 188 dakika uzunluğundaki filmde Demirkol'a Murat Cemcir ile birlikte Bennu Yıldırımlar, Serkan Keskin, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Akın Aksu, Öner Erkan, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu eşlik ediyor. Senaryosunu Nuri Bilge'yle birlikte Ebru Ceylan ve Akın Aksu‘nun yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.