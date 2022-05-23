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Cannes Film Festivali’nde kadın cinayetleri protesto edildi

Güvenlik görevlileri protestoya herhangi bir müdahalede bulunmadı

23 Mayıs 2022 18:54

Fransa’nın Cannes şehrinde süren Cannes Film Festivali kapsamındaki Holy Spider filminin galasında siyah kıyafetler içinde 12 kadın kırmızı halıyı basarak protesto gösterisi gerçekleştirdi. Sis bombası ve siyah kıyafetler eşliğinde protesto düzenleyen kadınlar, son bir yıl içerisinde Fransa’da öldürülen 129 kadınını ismini taşıyan bir pankart taşıdı.

The Guardian'ın AFP'den aktardığına göre, protesto gösterisini düzenleyen kadınlar, Les Colleuses feminist grubunun üyeleriydi.

Protestocular fotoğraf ve videolar için poz verirken güvenlik görevlileri protestoya herhangi bir müdahalede bulunmadı.

 

FransaCannes Film FestivaliHoly SpiderLes Colleusesprotestosis bombasısiyah kıyafetlerThe Guardian

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