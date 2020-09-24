Canlı yayında yanlış bilgi veren Mehmet Metiner'i 'donduran' anlar

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, dün akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir tweet üzerine tartışılan programda, Mehmet Metiner, "Biz tarihte Mısır'ın Ayastefanos'a, Yeşilköy'e kadar nasıl geldiğini biliriz. İngiltere'nin onu önlemek için Türkiye'den ne tavizler kopardığını biliriz. Mısır tarihsel olarak da öyle Türklerin dostu falan değildir" diye konuştu.

Metiner'in hata yaptığını fark eden Şaban Sevinç araya girerek, "Mısır değil Rusya" diyerek Metiner'i düzeltti.

Metiner, verdiği yanlış bilgi düzeltilince 6 saniye kadar dondu kaldı.