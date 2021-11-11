Canlı yayında Türk-Kürt tartışması; Tuğba Ekinci "Ben yokum" diyerek yayını terk etti

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Flash TV'de şarkıcı Tuğba Ekinci ile Nihat Doğan arasında Türk-Kürt tartışması yaşandı. Eline Türk bayrağı alarak Doğan'a "Alevi de olsan 'Türküm Aleviyim', Kürdüm de derken 'Türküm' demeyi de bileceksiniz" şeklinde konuşan Ekinci'ye, aldığı tepkiler üzerine Ekinci yayını terk etti.

Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programına konuk olan şarkıcı Ece Ronay, Kürt kimliği üzerinden hedef gösterildiğini söyledi. Ronay'a destek veren Nihat Doğan "Kürt kimliği üzerinden itibar suikasti yapmaya çalışanların da bir terör örgütü üzerinden kızı linç etmeye çalışanların da karşısındayım bu da böyle biline" diye konuştu.

Konuşmasının devamında Kürtçe bir şarkı okumak istediğini söyleyen Doğan'a Tuğba Ekinci, Türk bayrağı uzatarak "Biz de Türk'üz Nihat bey hayırdır" dedi. Programın sunucusu Seyhan Soylu, Ekinci'ye itiraz ederken Doğan da "Her Kürdün yanında sürekli bir bayrak ve vatan dayatması... Bu yaptığın iyi bir şey değil ki. Bu da yanlış. Konumuz Kürtlük-Türklük değil" diyerek Ekinci'ye tepki gösterdi.

Programın devamında Ekinci'nin "Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürdüm de derken Türküm demeyi bileceksiniz" demesi üzerine tartışma büyüdü. Ekinci, sunucu ve diğer konukların kendisine itiraz etmesi üzerine sinirlenip "Ben yokum" diyerek yayını terk etti.

Ekinci'nin yayını terk etmesi üzerinde sunucu Seyhan Soylu, "Nasıl bir saygısızlık bu ya. Kimsenin tribünlere oynamasına müsaade etmem. Bu ülkede 21 milyon Kürt var. Kimse ayrımcılık yapamaz. Buna müsaade etmem" diye konuştu.