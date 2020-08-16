Canlı yayında TRT muhabirini öptü

16 Ağustos 2020 17:19
TRT muhabiri Doğancan Aksoy Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki protestolara ilişkin haber hazırlamaya çalışırken Lübnanlı bir vatandaş yanına yaklaşarak Aksoy’u yanağından öptü. Doğancan Aksoy o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta geçtiğimiz haftalarda meydana gelen patlamanın ardından başlayan protestolar devam ediyor. TRT Spikeri Doğancan Aksoy Beyrut’taki protestolara ilişkin haber hazırlamaya çalışırken ilginç bir an yaşadı.
Aksoy, haber sunduğu anda yanına yaklaşan Lübnanlı bir vatandaş tarafından yanağından öpüldü. Karşılaştığı durum karşısında Aksoy, gülümseyerek tepki verdi. Aksoy o anları sosyal medyadan, “Lübnanlılar, içindeki Türkiye sevgisini bastıramıyor… Sürpriz sonlu” ifadelerini kullanarak paylaştı.
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